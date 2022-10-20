По мнению лидеров британской Лейбористской и Либерально-демократической партии, сейчас в срочном порядке должны быть организованы всеобщие выборы после того, как нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Нам нужны всеобщие выборы — сейчас", — заявил глава Лейбористской партии Кир Стармер.
Такое же мнение выразил и глава либерал-демократов Эд Дэйви.
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