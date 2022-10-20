Лейбористы потребовали немедленных выборов после выступления Трасс

По мнению лидеров британской Лейбористской и Либерально-демократической партии, сейчас в срочном порядке должны быть организованы всеобщие выборы после того, как нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Нам нужны всеобщие выборы — сейчас", — заявил глава Лейбористской партии Кир Стармер.

Такое же мнение выразил и глава либерал-демократов Эд Дэйви.