Британский премьер-министр Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня пребывания на посту. Об этом сообщает Sky News.
Трасс уже выступила на Даунинг-Стрит с заявлением, в котором признала, что стала премьером в "период значительной экономической и международной нестабильности".
Она отметила, что одним из главных вопросов, поставленных перед ней, была невозможность оплаты растущих счетов за электроэнергию предприятиями и гражданами.
Лиз Трасс признала, что не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания.
Пребывание Трасс на посту премьер-министра Британии стало самым коротким за всю историю Соединённого Королевства.
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