Sky News: Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Британский премьер-министр Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня пребывания на посту. Об этом сообщает Sky News.

Трасс уже выступила на Даунинг-Стрит с заявлением, в котором признала, что стала премьером в "период значительной экономической и международной нестабильности".

Она отметила, что одним из главных вопросов, поставленных перед ней, была невозможность оплаты растущих счетов за электроэнергию предприятиями и гражданами.

Лиз Трасс признала, что не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания.

Пребывание Трасс на посту премьер-министра Британии стало самым коротким за всю историю Соединённого Королевства.