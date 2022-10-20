По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон не видит, что Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса путём переговоров.
При этом Блинкен "забыл" упомянуть о том, что именно Украина в лице своего президента Владимира Зеленского заявила, что не желает вести переговоры с Москвой.
При этом Блинкен выразил надежду, что рано или поздно ситуация на Украине будет урегулирована именно дипломатическим путём.
"В какой-то момент это закончится путем дипломатии… но пока, что мы видим, это отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина", — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC.
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