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По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон не видит, что Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса путём переговоров.

При этом Блинкен "забыл" упомянуть о том, что именно Украина в лице своего президента Владимира Зеленского заявила, что не желает вести переговоры с Москвой.

При этом Блинкен выразил надежду, что рано или поздно ситуация на Украине будет урегулирована именно дипломатическим путём.

"В какой-то момент это закончится путем дипломатии… но пока, что мы видим, это отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина", — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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