Блинкен заявил от отсутствии интереса к переговорам с Киевом со стороны РФ

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон не видит, что Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса путём переговоров.

При этом Блинкен "забыл" упомянуть о том, что именно Украина в лице своего президента Владимира Зеленского заявила, что не желает вести переговоры с Москвой.

При этом Блинкен выразил надежду, что рано или поздно ситуация на Украине будет урегулирована именно дипломатическим путём.

"В какой-то момент это закончится путем дипломатии… но пока, что мы видим, это отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина", — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC.