Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем

Истребитель ВКС РФ запустил ракету поблизости от британского военного самолëта, который патрулировал в международном воздушном пространстве над Чëрным морем. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает EADaily.

Британские ВВС приостановили патрулирование после инцидента. По словам Уоллеса, Россия заявила о технической неисправности. После инцидента патрулировние Соединённого Королевства будет осуществляться в сопровождении истребителей.