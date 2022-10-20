Истребитель ВКС РФ запустил ракету поблизости от британского военного самолëта, который патрулировал в международном воздушном пространстве над Чëрным морем. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает EADaily.
Британские ВВС приостановили патрулирование после инцидента. По словам Уоллеса, Россия заявила о технической неисправности. После инцидента патрулировние Соединённого Королевства будет осуществляться в сопровождении истребителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.