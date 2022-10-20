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Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем

Мир

Истребитель ВКС РФ запустил ракету поблизости от британского военного самолëта, который патрулировал в международном воздушном пространстве над Чëрным морем. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает EADaily.

Британские ВВС приостановили патрулирование после инцидента. По словам Уоллеса, Россия заявила о технической неисправности. После инцидента патрулировние Соединённого Королевства будет осуществляться в сопровождении истребителей.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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