По словам постпреда РФ в ООН в Женеве Геннадия Гатилова, на территории России содержатся более 600 украинских военнопленных.
Гатилов рассказал на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU, что повидать военнопленных уже пять или шесть раз приезжали представители Красного Креста, которые убедились, что с ними в РФ обращаются хорошо.
Постпред РФ напомнил, что, в отличие от украинских пленных, российских военнослужащих, пребывающих в плену на Украине, пытают, оказывают на них психологическое давление, что идёт вразрез с Женевскими конвенциями.
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