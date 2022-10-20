Гатилов: более 600 военнопленных ВСУ находятся в России

По словам постпреда РФ в ООН в Женеве Геннадия Гатилова, на территории России содержатся более 600 украинских военнопленных.

Гатилов рассказал на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU, что повидать военнопленных уже пять или шесть раз приезжали представители Красного Креста, которые убедились, что с ними в РФ обращаются хорошо.

Постпред РФ напомнил, что, в отличие от украинских пленных, российских военнослужащих, пребывающих в плену на Украине, пытают, оказывают на них психологическое давление, что идёт вразрез с Женевскими конвенциями.