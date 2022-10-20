По мнению министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, к развитию нынешней ситуации на Украине привело навязывание Западом своих условий и враждебное отношение к РФ.
"То, что сегодня происходит на Украине, вновь демонстрирует тенденции диктата и враждебных действий Запада по отношению к Российской Федерации, её безопасности и стабильности. Это и есть настоящая причина складывающейся на Украине обстановки", — сказал Микдад в ходе заседания межведомственных координационных штабов Сирии и России, занимающихся возвращением сирийских беженцев.
Микдад подчеркнул, что-то, что Запад активно вмешивается во внутренние дела третьих стран и диктует им, как нужно действовать, нарушает все возможные положения международного права и Устава ООН.
Глава МИД ещё раз подтвердил, что Сирия поддерживает спецоперацию РФ на Украине в рамках защиты своей национальной безопасности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.