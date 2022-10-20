Глава МИД Сирии: в происходящем на Украине виноват диктат Запада

По мнению министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, к развитию нынешней ситуации на Украине привело навязывание Западом своих условий и враждебное отношение к РФ.

"То, что сегодня происходит на Украине, вновь демонстрирует тенденции диктата и враждебных действий Запада по отношению к Российской Федерации, её безопасности и стабильности. Это и есть настоящая причина складывающейся на Украине обстановки", — сказал Микдад в ходе заседания межведомственных координационных штабов Сирии и России, занимающихся возвращением сирийских беженцев.

Микдад подчеркнул, что-то, что Запад активно вмешивается во внутренние дела третьих стран и диктует им, как нужно действовать, нарушает все возможные положения международного права и Устава ООН.

Глава МИД ещё раз подтвердил, что Сирия поддерживает спецоперацию РФ на Украине в рамках защиты своей национальной безопасности.