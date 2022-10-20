Хазин заявил, что в США приняли решение "сливать" Джо Байдена

Президент США Джо Байден и его команда не могут предложить выход из экономического кризиса, поэтому в Вашингтоне приняли решение, что главу Белого дома необходимо "слить". Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

Либеральная модель, в основе которой находится долларовая система, рассыпается на глазах, отметил эксперт. По мнению экономиста, американская элита решила списать действующую систему. Об этом свидетельствует падение рейтинга Демократической партии. Хазин убеждён, что Байдена "сливают" альтернативные силы.

"Ему задают простой вопрос: "Байден, делать-то что будем? Вот тебе инфляция под 20 процентов, вот то и это, одно рассыпается и другое — что будем делать?" А он в ответ говорит: "Экономика сильна как никогда". Вопрос, что с ним делать? Остаётся только его сносить", — заявил Хазин в эфире "Соловьёв LIVE".

Ситуация в европейских странах не сильно отличается от США. Хазин сравнил текущее положение Европы с последними годами существования Советского Союза, когда агонизирующая модель пыталась удержаться всеми силами.