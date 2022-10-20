ВМС США опубликовало информацию о том, что в Аравийском море размещена атомная подводная лодка (АПЛ) "Западная Вирджиния" класса "Огайо", на вооружении которой находятся 20 баллистических ракет Trident II. Об этом сообщает издание War Zone.
Сегодня, 20 октября, командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла поднялся на борт АПЛ. Журналисты полагают, что это является неким посланием "потенциальным противникам", которыми Вашингтон считает Москву и Тегеран, а также демонстрацией ядерного потенциала США.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.