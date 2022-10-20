Кондратьев рассказал о размещении жителей Херсонщины в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о большом количестве жителей Херсонской области, которые по рекомендации врио главы региона Владимира Сальдо на фоне объявления военного положения на присоединённых к РФ территориях решили временно перебраться в другие российские субъекты.

Кондратьев отметил, что жителей Херсонщины тепло встречают в крае, для них создают комфортные условия проживания, помогают с документами и работой.

"Продолжаем принимать у себя в крае жителей Херсонской области. Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания, которые организовали в наших здравницах. Для людей там созданы комфортные условия, питание. Кроме того, оказываем необходимую помощь, помогаем с восстановлением документов, а всем желающим — с трудоустройством", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.