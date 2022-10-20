Трамп назвал 1332 причины, чтобы не ссориться с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах и назвал их весомой причиной для того, чтобы поладить с Москвой.

"Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чёртовых боеголовки", — заявил экс-президент в беседе с журналистом Бобом Вудвордом.

Сейчас в американской прессе появляются отрывки из аудиокниги Вудворда "The Trump Tapes", которая включает более восьми часов необработанных материалов из интервью Дональда Трампа редактору газеты The Washington Post.

В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд не смог проверить, сообщает РИА "Новости".

Заметим, публикация отрывков из книг перед их публикацией является обычной практикой — таким образом подогревается интерес читателей (или слушателей в случае с книгой Вудворда).

Стоит напомнить, что и в то время, когда Трамп был президентом, он постоянно говорил о стремлении "поладить с Россией", "заключить сделку", заявлял, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Этим активно пользовались оппоненты Трампа, которые на протяжении всего времени пребывания его у власти раскручивали тему якобы связей президента США с Москвой.

При этом стоит отметить, что политика США по отношению к России в годы пребывания Трампа во главе государства зачастую отнюдь не соответствовала его заявлениям о стремлении "поладить". Именно в это время США вышли из ряда важных соглашений. В том числе, из договора о ракетах меньшей и средней дальности.

Кроме того, обычной практикой стали санкции, которые Вашингтон вводил едва ли не каждый месяц. Так что в заявлениях о стремлении "поладить", конечно, нет ничего плохого. Но было бы хорошо, если бы эти заявления ещё и подкреплялись делами.