В Германии сгорел отель "Шеферек", где проживали беженцы с Украины

В Германии огонь уничтожил отель, в котором проживали украинские беженцы. Немецкая полиция рассматривает версию поджога.

Пожар в отеле "Шеферек" случился вечером 19 октября. Здание сгорело почти целиком. Все постояльцы смогли оперативно эвакуироваться. Беженцам с Украины быстро подыскали другое жилье.

Немецкие СМИ сообщают, что в день, когда случилось возгорание, полицейские приезжали в отель из-за жалобы на граффити со свастикой. Запрещённый символ злоумышленники нарисовали на вывеске с названием отеля.

Ранее в Болгарии предложили переселить украинских беженцев с курортов в деревни.