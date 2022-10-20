В Германии огонь уничтожил отель, в котором проживали украинские беженцы. Немецкая полиция рассматривает версию поджога.
Пожар в отеле "Шеферек" случился вечером 19 октября. Здание сгорело почти целиком. Все постояльцы смогли оперативно эвакуироваться. Беженцам с Украины быстро подыскали другое жилье.
Немецкие СМИ сообщают, что в день, когда случилось возгорание, полицейские приезжали в отель из-за жалобы на граффити со свастикой. Запрещённый символ злоумышленники нарисовали на вывеске с названием отеля.
Ранее в Болгарии предложили переселить украинских беженцев с курортов в деревни.
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