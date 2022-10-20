Канцлер Шольц: Путин использует энергию и голод как оружие против Запада

Немецкий лидер Олаф Шольц сказал, что руководитель РФ Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия в столкновении с другими странами.

"Президент не смог сломить единство Запада", — подчеркнул глава ФРГ, слова которого передаёт Reuters.

Вместе с этим Шольц заявил, что Берлин больше не зависит от газа из России. Власти Германии пытаются уменьшить стоимость ресурсов, добавил канцлер.

Ранее журналисты The Telegraph сообщили, что французский лидер Эммануэль Марон возмутился решением немецкого руководителя выделить средства на энергетическую систему ФРГ.