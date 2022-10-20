Politico: НАТО перебрасывает снаряжение для ВСУ перед зимним этапом СВО

Страны НАТО спешно отправляют новые партии военной техники, зимней экипировки на Украину в преддверии холодов. Зимой ожидается новый этап конфликта, пишет Politico.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе на прошлой неделе особенно активно обсуждался вопрос пакетов пожертвований, отправляемых на Украину. На повестке дня стояли зимние битвы.

Несмотря на августовские успехи ВСУ, западные страны не говорят о завершении боевых действий. Напротив, ожидаются более медленные, но не менее опасные бои с артиллерийскими, ракетными и беспилотными атаками в течение долгих месяцев. При этом Киеву необходимо сохранить тепло и свет, что непросто в условиях нанесения ракетных ударов РФ.

Канада, Эстония заявили о готовности поставить зимнюю одежду для украинских солдат. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, задачей Запада на ближайшие недели и месяцы станет предоставление Украине возможности проводить значимые операции в течение всей зимы.