Котенок: в городах Украины вводится режим тотальной экономии электричества

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что во всех главных украинских городах объявлен всеохватывающий режим экономии электричества, в частности, это касается Киева, Харькова, Винницы, Николаева, Житомира.

По данным эксперта, в первую очередь режим экономии применим к общественному транспорту. Так, в Харькове увеличили интервал между подачей поездов метрополитена. По всей стране сокращается либо вовсе прекращают работу троллейбусы и трамваи, отключается уличное освещение.

"В определенной степени данные меры являются опережающими и нацелены на выявление критического порога, связанного с поражением энергообъектов, за которым начнёт рушиться вся гражданская инфраструктура", — заключил Котенок.

Ранее власти Днепропетровской области сообщили о ночных ударах по промышленному предприятию и объекту энергетики.