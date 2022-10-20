Постпред Ирана при ООН: мы не продавали России БПЛА для применения на Украине

На закрытом заседании Совета безопасности ООН выступил постпред Ирана Амид Саид Иравани, который назвал ложными заявления о продаже Москве БПЛА для применения на Украине.

"Иран отвергает безосновательные утверждения о том, что Тегеран передавал беспилотники для применения в конфликте на Украине", — процитировало дипломата республиканское информагентство.

Тем временем, отмечает издание newizv.ru, действующая резолюция ООН 2231, где описываются условия ядерной сделки, не запрещает Ирану экспортировать оружие, в том числе беспилотные летающие аппараты, в любую страну.