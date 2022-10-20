Новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политик заявил в своих соцсетях, что последний план Брюсселя напоминает ему о временах, когда проводились совместные закупки вакцины. По его словам, это выходило дорого и медленно.
Он также заявил, что прекращение поставок топлива из России приведёт к проблемам в экономике стран Европы.
Называя российский газ плохим и призывая прекратить его закупки, никто не говорит, чем можно его заменить, заключил Орбан.
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