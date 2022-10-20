Швейцарский лидер Иньяцио Кассис сообщил о своём визите на Украину. Как подчеркнул президент, ему необходимо обсудить с коллегой Владимиром Зеленским поддержку Киева.
По словам руководителя Швейцарии, рабочая поездка позволит узнать военную и гуманитарную обстановку на Украине. Также лидер указал на необходимость подготовиться к восстановлению этой страны.
"Возвращаюсь спустя год после моего последнего визита", — отметил Кассис.
Ранее японские и швейцарские власти пообещали ужесточить ограничительные меры в отношении России. Известно, что санкции против неё ввели после объявления военной спецоперации на Украине.
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