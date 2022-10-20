Президент Швейцарии Кассис прибыл в Киев для обсуждения новой помощи Украине

Швейцарский лидер Иньяцио Кассис сообщил о своём визите на Украину. Как подчеркнул президент, ему необходимо обсудить с коллегой Владимиром Зеленским поддержку Киева.

По словам руководителя Швейцарии, рабочая поездка позволит узнать военную и гуманитарную обстановку на Украине. Также лидер указал на необходимость подготовиться к восстановлению этой страны.

"Возвращаюсь спустя год после моего последнего визита", — отметил Кассис.

Ранее японские и швейцарские власти пообещали ужесточить ограничительные меры в отношении России. Известно, что санкции против неё ввели после объявления военной спецоперации на Украине.