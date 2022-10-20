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DPA: подарок Путина Берлускони может нарушать антироссийские санкции ЕС

Мир

В случае якобы подаренного президентом России Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони алкоголя речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза, заявляет Еврокомиссия. Об этом пишет агентство DPA.

Напомним, ранее итальянский премьер рассказал, что восстановил отношения с Путиным и получил от него в подарок ящик водки.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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