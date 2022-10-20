Telegraph: Макрона возмутило решение Шольца выделить деньги на энергосферу ФРГ

Французского лидера Эммануэля Макрона возмутило решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить финансирование на поддержку энергосферы ФРГ. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Берлин предусмотрел 200 миллиардов евро на развитие энергетических предприятий. При этом отмечается, что Шольц отказался от предварительных консультаций с Францией по этому вопросу.

"Париж разъярён в связи с тем, что Германия запустила внутреннюю помощь в сфере энергетики", — сказано в статье.

Подчёркивается, что на фоне разногласий Макрон убрал из своего расписания переговоры с канцлером ФРГ. В редакции The Telegraph убеждены: такое поведение европейских лидеров свидетельствует о "растущем разрыве" между странами ЕС в области энергоресурсов.

Кроме того, авторы материала уточнили, что жители Франции испытывают ненависть к Германии, ведь она отказывается от реализации единой политики Евросоюза.