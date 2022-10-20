Власти украинских регионов призвали жителей к тотальной экономии электроэнергии

Жителям регионов Украины следует по максимуму экономить электричество. С такими заявлениями выступили руководитель Киевской областной администрации Алексей Кулеба и глава ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По словам Кулебы, гражданам следует перестать использовать электрообогреватели, утюги, бойлеры, микроволновки и телевизоры. Кроме того, он призвал обходиться без уличного освещения и подсветки прилавков магазинов.

Резниченко также попросил жителей Украины "тотально" экономить электроэнергию. Как пояснил руководитель областной военной администрации, даже включение стиральной машины способно спровоцировать аварийное отключение.