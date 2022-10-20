Западные спецслужбы приступили к реализации проекта "Дети", заявил российский политолог Марат Баширов.
Целый комплекс мер подразумевает поиск и взятие в заложники родных и близких, в первую очередь детей, высших чиновников России, которые уже долгое время проживают в западных странах.
"Для чего? Шантажировать и заставлять влиять на СВО и внутриполитическую ситуацию в России", — сделал вывод эксперт в своём Telegram-канале.
Он отметил, что новость об аресте сына губернатора Красноярского края Артёма Усса в Италии специально стала достоянием СМИ, чтобы испугать российскую элиту. Наследник краевого главы обвиняется в отмывании денег и уклонении от санкций, а потому Минюст США требует его экстрадиции.
Накануне специалисты американского издания подсчитали, что если Украина проиграет, Евросоюзу грозит дефолт.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.