Политолог Баширов: на Западе открыли охоту за детьми российских чиновников

Западные спецслужбы приступили к реализации проекта "Дети", заявил российский политолог Марат Баширов.

Целый комплекс мер подразумевает поиск и взятие в заложники родных и близких, в первую очередь детей, высших чиновников России, которые уже долгое время проживают в западных странах.

"Для чего? Шантажировать и заставлять влиять на СВО и внутриполитическую ситуацию в России", — сделал вывод эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что новость об аресте сына губернатора Красноярского края Артёма Усса в Италии специально стала достоянием СМИ, чтобы испугать российскую элиту. Наследник краевого главы обвиняется в отмывании денег и уклонении от санкций, а потому Минюст США требует его экстрадиции.

Накануне специалисты американского издания подсчитали, что если Украина проиграет, Евросоюзу грозит дефолт.