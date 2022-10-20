Польша не получила от Германии танки Leopard, которые Берлин обещал Варшаве взамен на поставленные Украине машины Т-71, заявил замглавы минобороны страны Марчин Очепа.
Он подчеркнул, что договорённости с немецкой стороной "растянулись", однако польские власти уже отдали Киеву 200 военных машин из собственных запасов.
"Эти переговоры приостановлены. То есть поступившее к нам предложение Германии было неудовлетворительным, потому что оно касалось передачи небольшого количества танков, очень растянутой во времени", — пояснил Очепа в интервью Gazeta.pl.
Замглавы военного ведомства подчеркнул, что речь шла о 40 танках, но и их Берлин так и не поставил, а значит, "что-то не так".
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