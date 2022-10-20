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Польша: страна не получила от ФРГ обещанные танки и становила переговоры

Мир

Польша не получила от Германии танки Leopard, которые Берлин обещал Варшаве взамен на поставленные Украине машины Т-71, заявил замглавы минобороны страны Марчин Очепа.

Он подчеркнул, что договорённости с немецкой стороной "растянулись", однако польские власти уже отдали Киеву 200 военных машин из собственных запасов.

"Эти переговоры приостановлены. То есть поступившее к нам предложение Германии было неудовлетворительным, потому что оно касалось передачи небольшого количества танков, очень растянутой во времени", — пояснил Очепа в интервью Gazeta.pl.

Замглавы военного ведомства подчеркнул, что речь шла о 40 танках, но и их Берлин так и не поставил, а значит, "что-то не так".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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