JP: переориентация РФ на Восток положит конец глобальной гегемонии США

Если РФ переориентируется на Восток, ей удастся положить конец глобальной гегемонии США. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По информации издания, текущую мировую ситуацию следует воспринимать не в качестве холодной войны, а как некий глобальный сдвиг. В материале сказано, что новый миропорядок будут возглавлять лидеры Китая, России, Ирана, Турции, а также их партнёры.

"РФ приняла решение переориентировать свою внешнюю политику на Восток", — подчёркивается в статье.