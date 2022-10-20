Если РФ переориентируется на Восток, ей удастся положить конец глобальной гегемонии США. Об этом сообщает Jerusalem Post.
По информации издания, текущую мировую ситуацию следует воспринимать не в качестве холодной войны, а как некий глобальный сдвиг. В материале сказано, что новый миропорядок будут возглавлять лидеры Китая, России, Ирана, Турции, а также их партнёры.
"РФ приняла решение переориентировать свою внешнюю политику на Восток", — подчёркивается в статье.
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