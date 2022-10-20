В Николаеве запланировано отключение светофоров и сокращение количества троллейбусов на улицах ради экономии электроэнергии, заявил глава города Александр Сенкевич.
По его словам, число электрического транспорта будет уменьшено на 60 процентов, передаёт агентство УНН. Кроме того, мэр обратился к горожанам с просьбой как можно реже включать свет и электроприборы с 07:00 до 23:00 часов.
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