Американские политики обратились к турецким коллегам с требованием неукоснительно соблюдать антироссийские санкции в финансовой сфере, которые были утверждены в связи с проведением спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.
По данным агентства, помощник главы Минфина США Элизабет Розенберг порекомендовала Анкаре избегать усиления торгово-экономического сотрудничества с Москвой. В статье сказано, что "сердечные отношения" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным вызвали гнев в западных странах.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.