Bloomberg: США потребовали, чтобы Турция соблюдала финансовые санкции против РФ

Американские политики обратились к турецким коллегам с требованием неукоснительно соблюдать антироссийские санкции в финансовой сфере, которые были утверждены в связи с проведением спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

По данным агентства, помощник главы Минфина США Элизабет Розенберг порекомендовала Анкаре избегать усиления торгово-экономического сотрудничества с Москвой. В статье сказано, что "сердечные отношения" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным вызвали гнев в западных странах.