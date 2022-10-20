Минфин Японии: страна достигла рекордного торгового дефицита за 43 года

В Японии за полгода сформировался рекордный торговый дефицит, сообщили в Министерстве финансов страны.

Так, согласно информации ведомства, за первое полугодие 2022 года торговый дефицит составил 11 триллионов иен, что составляет около 73,37 миллиарда долларов.

Такой показатель стал абсолютным антирекордом за последние 43 года, при условии, что статистику подобного рода японцы начали вести в с 1979 года.