Axios: США перестанут финансировать Киев в случае победы республиканцев

Если на промежуточных выборах в США победу одержит партия республиканцев, Киев может лишиться поддержки Вашингтона, заявили американские аналитики.

Представители партии не раз высказывались против спонсирования Украины из-за внутренних экономических проблем.

"Удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги. Если вы живёте в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чём вы думаете", — заявили аналитики Axios.