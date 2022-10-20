Если на промежуточных выборах в США победу одержит партия республиканцев, Киев может лишиться поддержки Вашингтона, заявили американские аналитики.
Представители партии не раз высказывались против спонсирования Украины из-за внутренних экономических проблем.
"Удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги. Если вы живёте в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чём вы думаете", — заявили аналитики Axios.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.