Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сенатор Алтабаева: особые режимы в РФ призовут к внутренней мобилизации
Axios: США перестанут финансировать Киев в случае победы республиканцев
Красноярский губернатор ответил на обвинение сына в США — "Политический окрас"
ВСУ обстреляли Червоный Прапор из HIMARS
Иран: у США и Израиля недостаточно сил для раскола республики
Курс японской иены опустился до минимума за последние 32 года
Комбат НМ ДНР "Индус": ВСУ работают как обезьяна с гранатой
Полянский: РФ пересмотрит отношения с ООН в случае расследования по БПЛА
В Ейске жильцы дома, на который упал самолёт, начали получать выплаты

В США упал военный истребитель F-35

Мир

Американский истребитель F-35 упал и разбился на посадочной полосе в штате Юта. Согласно сообщению, лётчики успели катапультироваться.

"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался", — сообщили в штатном отделении ВВС США.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре

ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Мир. Новости мира
Марков заявил о возможной ядерной провокации США и Британии на Украине
Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова Сергей Лебедев Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима Сергей Лебедев Александр Приходько Сможет ли "Бест Вей" отстоять будущее жилищной потребкооперации в России? Александр Приходько
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Мир. Новости мира
Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Силовые структуры
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Последние материалы
Axios: США перестанут финансировать Киев в случае победы республиканцев
Красноярский губернатор ответил на обвинение сына в США — "Политический окрас"
ВСУ обстреляли Червоный Прапор из HIMARS
В США упал военный истребитель F-35
Иран: у США и Израиля недостаточно сил для раскола республики
Курс японской иены опустился до минимума за последние 32 года
Комбат НМ ДНР "Индус": ВСУ работают как обезьяна с гранатой
Полянский: РФ пересмотрит отношения с ООН в случае расследования по БПЛА
В Ейске жильцы дома, на который упал самолёт, начали получать выплаты
ВС России применили в СВО на Украине несколько сотен дронов-камикадзе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников