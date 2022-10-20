В США упал военный истребитель F-35

Американский истребитель F-35 упал и разбился на посадочной полосе в штате Юта. Согласно сообщению, лётчики успели катапультироваться.

"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался", — сообщили в штатном отделении ВВС США.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.