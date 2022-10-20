Американский истребитель F-35 упал и разбился на посадочной полосе в штате Юта. Согласно сообщению, лётчики успели катапультироваться.
"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался", — сообщили в штатном отделении ВВС США.
На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.