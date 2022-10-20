Иран: у США и Израиля недостаточно сил для раскола республики

США и Израиль усиливают давление на Иран в попытке расколоть республику, но у них недостаточно для этого сил, заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

"Увидели, что Иран развивается, несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остаётся за нами", — пояснил он в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Как подчеркнул советник, Западу и Израилю стоит оставить попытки дестабилизации страны.