США и Израиль усиливают давление на Иран в попытке расколоть республику, но у них недостаточно для этого сил, заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.
"Увидели, что Иран развивается, несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остаётся за нами", — пояснил он в интервью телеканалу Al Mayadeen.
Как подчеркнул советник, Западу и Израилю стоит оставить попытки дестабилизации страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.