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COWI : взорванный "Северный поток" можно отремонтировать

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Последствия подрыва на газопроводе "Северный поток" можно устранить в течение нескольких месяцев, заявили инженеры датской компании компании COWI.

По их мнению, вода на глубине не содержит много кислорода, что позволит металлу не покрыться коррозией.

"С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной, — пояснили в компании. — Трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и всё, можно снова подавать газ".

Какое конкретно время займут ремонтные работы, не уточняется, но по расчётам инженеров на это уйдёт несколько месяцев.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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