Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит на Украину, который должен был состояться 20 октября. В Киеве этим весьма недовольны.
Поездка Штайнмайера согласовывалась на протяжении нескольких недель. В итоге канцелярия президента ФРГ обосновала отмену визита "соображениями безопасности", сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.
Как отмечается в материале немецкого издания, это решение вызвало неудовольствие и даже раздражение в Киеве.
"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице (Украины) прямо сейчас", — заявил представитель киевского режима.
Между тем, отменить поездку в Киев президенту ФРГ рекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии.
Надо напомнить, что отношения у Штайнмайер и киевского режима довольно непростые. Ранее Владимир Зеленский и его окружение обвиняли президента ФРГ в мягком отношении к России.
Разногласия вроде бы удалось урегулировать после телефонного разговора Штайнмайера и Зеленского в июне. Но теперь у Киева появился новый повод для язвительных комментариев в адрес президента Германии.
Недавно в отставку ушёл посол Украины в Германии Андрей Мельник. Пан посол стал известен тем, что позволял себе весьма резкие комментарии как отношении отдельных германских политиков, так и политики властей этой страны. Канцлера Германии Олафа Шольца он, например, назвал "обиженной ливерной колбасой".
В Берлине, впрочем, выходки Мельника терпели. По крайней мере, публично власти Германии не выражали какого-либо порицания его высказываниям.
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