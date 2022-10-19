Президент ФРГ отменил визит на Украину и разозлил Киев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит на Украину, который должен был состояться 20 октября. В Киеве этим весьма недовольны.

Поездка Штайнмайера согласовывалась на протяжении нескольких недель. В итоге канцелярия президента ФРГ обосновала отмену визита "соображениями безопасности", сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Как отмечается в материале немецкого издания, это решение вызвало неудовольствие и даже раздражение в Киеве.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице (Украины) прямо сейчас", — заявил представитель киевского режима.

Между тем, отменить поездку в Киев президенту ФРГ рекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии.

Надо напомнить, что отношения у Штайнмайер и киевского режима довольно непростые. Ранее Владимир Зеленский и его окружение обвиняли президента ФРГ в мягком отношении к России.

Разногласия вроде бы удалось урегулировать после телефонного разговора Штайнмайера и Зеленского в июне. Но теперь у Киева появился новый повод для язвительных комментариев в адрес президента Германии.

Недавно в отставку ушёл посол Украины в Германии Андрей Мельник. Пан посол стал известен тем, что позволял себе весьма резкие комментарии как отношении отдельных германских политиков, так и политики властей этой страны. Канцлера Германии Олафа Шольца он, например, назвал "обиженной ливерной колбасой".

В Берлине, впрочем, выходки Мельника терпели. По крайней мере, публично власти Германии не выражали какого-либо порицания его высказываниям.