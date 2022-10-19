Берлускони: "Зеленский? Не буду говорить, что я думаю"

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони в беседе с депутатами итальянского парламента критически отозвался о Владимире Зеленском.

В итальянской прессе появились публикации аудиозаписей с заявлениями Берлускони. На одной из них политик дал оценку происходящего на Украине и причин спецоперации России.

"В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашёнными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений", — сказал он.

По словам Берлускони, "Украина выкинула к чёрту это соглашение и начала нападать на границы республик".

"Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже. <…> Зеленский? Оставим это, не буду говорить, что я думаю", — сказал бывший премьер-министр.

ТАСС напоминает, что ранее в прессе была опубликована запись, на которой Сильвио Берлускони заявляет об опасности начала мировой войны в случае вступления Украины в НАТО.

Кроме того, итальянский политик рассказал о "восстановлении отношений" с президентом России Владимиром Путиным. Берлускони назвал российского президента в числе своих "пяти настоящих друзей" и обмене подарками на дни рождения в виде бутылок водки и вина.

Напомним, лидер партии "Вперёд, Италия" в сентябре 2015 года посетил вместе с Владимиром Путиным Крым. Но после начала спецоперации Сильвио Берлускони критически отзывался о политике России.

Напомним также, что партия "Вперёд, Италия" входит в правоцентристскую коалицию, которая победила на внеочередных парламентских выборах в сентябре. Состоит эта коалиция из партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". На выборах партии, входящие в коалицию, получили 44 процента голосов избирателей.