DM: введение Путиным военного положения связано с ядерным взрывом в Чёрном море

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Некоторые британские аналитики полагают, что Москва намерена устроить испытания ядерного оружия, чтобы продемонстрировать свои возможности.

"Существует мнение, что российский президент готовит ядерную демонстрацию силы над Чёрным морем — первый ядерный взрыв под открытым небом начиная с 60-х", — отмечается в издании Daily Mail.

Руководство Британии неоднократно предупреждало о том, что использование ядерного оружия приведёт к необратимым последствиям, напомнили журналисты.