Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Некоторые британские аналитики полагают, что Москва намерена устроить испытания ядерного оружия, чтобы продемонстрировать свои возможности.
"Существует мнение, что российский президент готовит ядерную демонстрацию силы над Чёрным морем — первый ядерный взрыв под открытым небом начиная с 60-х", — отмечается в издании Daily Mail.
Руководство Британии неоднократно предупреждало о том, что использование ядерного оружия приведёт к необратимым последствиям, напомнили журналисты.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.