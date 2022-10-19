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DM: введение Путиным военного положения связано с ядерным взрывом в Чёрном море

Мир

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Некоторые британские аналитики полагают, что Москва намерена устроить испытания ядерного оружия, чтобы продемонстрировать свои возможности.

"Существует мнение, что российский президент готовит ядерную демонстрацию силы над Чёрным морем — первый ядерный взрыв под открытым небом начиная с 60-х", — отмечается в издании Daily Mail.

Руководство Британии неоднократно предупреждало о том, что использование ядерного оружия приведёт к необратимым последствиям, напомнили журналисты.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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