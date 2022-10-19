ВСУ обстреляли Донецк и Новотроицк снарядами калибром 155 миллиметров

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку и Новотроицкому несколько снарядов.

По данным СЦКК, по Донецку и Новотроицкому было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.