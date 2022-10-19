Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку и Новотроицкому несколько снарядов.
По данным СЦКК, по Донецку и Новотроицкому было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.