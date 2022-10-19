Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территории Херсонской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.