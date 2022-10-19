Администрация Херсонской области совместно с военными будет управлять регионом

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что после объявления военного положения управлением Херсонской областью будут заниматься администрация совместно с военными.

По словам Сальдо, во время военного положения власть должна перейти к военным. Он отметил, что администрация области уже занимается этой работой и практически весь аппарат военно-гражданской администрации переведён на левый берег.