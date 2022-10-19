Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что после объявления военного положения управлением Херсонской областью будут заниматься администрация совместно с военными.
По словам Сальдо, во время военного положения власть должна перейти к военным. Он отметил, что администрация области уже занимается этой работой и практически весь аппарат военно-гражданской администрации переведён на левый берег.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.