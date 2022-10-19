Politico: США хотят не допустить встречи Байдена с Путиным на G20

Белый дом предпринимает усилия для того, чтобы не допустить встречу президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, сообщил журналист Джонатан Лемайр в статье для издания Politico.

В ноябре на острове Бали (Индонезия) состоится саммит "Большой двадцатки", в котором могут принять участие лидеры США и РФ. Автор материала считает, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы Байден не встретился с Путиным в коридоре или на фотосессии.

Белый дом допускает, что президенты США и РФ могут случайно встретиться на саммите, поэтому продумывает маршрут пленарных заседаний американского лидера. Также администрация Байдена опасается, что Путин может привлечь к себе всё внимание и затмить главу Белого дома.