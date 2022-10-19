В ДНР заявили, что военное положение обеспечит безопасность граждан

Председатель народного совета ДНР Владимир Бидëвка заявил, что военное положение обеспечит безопасность граждан.

Бидёвка заявил, что меры, принятые Владимиром Путиным, — это серьёзное решение, которое обеспечит безопасность граждан и поможет военным выполнять свои задачи.

"Это серьёзное стратегическое решение, которое призвано обеспечить безопасность мирного населения и помочь нашим солдатам как можно скорее выполнить все задачи специальной военной операции", — сказал Бидёвка в беседе с РИА Новости.