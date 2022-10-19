Взрывы в Киеве: несколько районов столицы обесточены

Взрывы в Киеве, ракеты летят к целям над центральными областями. В районе столицы ПВО пытаются сбить российские ракеты.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры в области. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что часть районов Киева обесточена в результате огневого поражения высокоточным вооружением Армии России.