Взрывы в Киеве, ракеты летят к целям над центральными областями. В районе столицы ПВО пытаются сбить российские ракеты.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры в области. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что часть районов Киева обесточена в результате огневого поражения высокоточным вооружением Армии России.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.