Стремоусов о введении военного положения: "Ситуация перешла в другое русло"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил введение президентом РФ Владимиром Путиным военного положения на новых российских территориях.

Стремоусов уверен, что военное положение упростит выполнение боевых задач военными, и все игры, в которые Россия "играла" с Киевом, теперь закончились, поскольку ход спецоперации на Украине теперь изменится.

"Ситуация перешла в другое русло, закончили мы эти разговоры. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем. С нацистами никаких разговоров больше не будет", — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.