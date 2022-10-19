Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил введение президентом РФ Владимиром Путиным военного положения на новых российских территориях.
Стремоусов уверен, что военное положение упростит выполнение боевых задач военными, и все игры, в которые Россия "играла" с Киевом, теперь закончились, поскольку ход спецоперации на Украине теперь изменится.
"Ситуация перешла в другое русло, закончили мы эти разговоры. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем. С нацистами никаких разговоров больше не будет", — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.