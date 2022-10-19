Кедми: Китай выдвинул России негласный ультиматум о СВО на Украине

КНР выступает мощным союзником России. По результатам специальной военной операции Китай определит вектор развития отношений с РФ, считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Предполагалось, что это произойдёт после XX съезда Коммунистической партии КНР. Однако эксперт объяснил, почему это не так.

"Не после съезда. Китай будет определять свое отношение к России именно по тому, как будут проходить эти военные действия. Если они будут успешными, отношения будут развиваться. Если будут менее успешными, не дай бог, — тогда Китай поймёт, что полагаться ему можно только на себя", — объяснил Кедми.

Таким образом, политик считает, что Пекин выдвинул РФ негласный ультиматум. В случае поражения России это станет катастрофой для Запада, так как РФ противостоит ему. Победа Украины будет считаться общим успехом и США с НАТО.