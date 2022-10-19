Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на введение президентом РФ Владимиром Путиным военного положения, назвав этот шаг своевременным и оправданным.
Рогов выразил надежду, что меры, которые последуют за объявлением этого решения, позволят улучшить ситуацию в новых российских регионах.
"Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.
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