Рогов: введение военного положения в Запорожской области оправданно

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на введение президентом РФ Владимиром Путиным военного положения, назвав этот шаг своевременным и оправданным.

Рогов выразил надежду, что меры, которые последуют за объявлением этого решения, позволят улучшить ситуацию в новых российских регионах.

"Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.