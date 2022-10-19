Херсон сдавать никто не планирует, ведь иначе перспективы наступления на Николаев и Одессу в следующем году окажутся туманными. Кроме того, Херсонская область — это ворота в Крым, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"С Херсоном вообще интересная ситуация. Сам город находится на правом берегу Днепра. В случае его укрепления, даже при условии отхода большей части российских войск на левый берег, Херсон может стать крепостью, в которую ВСУ придётся биться лбом, подвергаясь ударам артиллерии и авиации. Местность перед Херсоном — голая степь, спрятаться негде, внезапности добиться сложно.

Похожая ситуация с Новой Каховкой. Даже в случае отхода за Днепр российская армия постарается удержать переправу и плацдарм на правом берегу. Численное превосходство здесь ВСУ не поможет, всё решит разведка, авиация и артиллерия.

Вообще же, для Киева логично не биться лбом в Херсон, а нанести удар в Запорожской области в направлении Мелитополя с попыткой выйти к морю. В случае успеха он может обвалить фронт на юге, что будет связано с выходом ВСУ в тыл российской Херсонской группировке", — пишет Пилько.