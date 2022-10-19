Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённости с российским лидером Владимиром Путиным по созданию на территории Турции газового хаба.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", — сказал Эрдоган.
В среду, 12 октября, Путин предложил переместить утраченный объём транзита по "Северным потокам" в Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для поставок голубого топлива в Евросоюз.
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