Кива: бунты на Украине из-за холода и голода приведут к смещению Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива считает, что бунты, которые вскоре начнутся внутри страны из-за проблем с продовольствием и теплом, приведут к тому, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся покинуть пост главы государства.

"Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни", — написал он.

Ранее экс-парламентарий сообщил, что среди украинцев начинают расти протестные настроения, своё дело делают отсутствие света, тепла, воды, приходящие похоронки и массовые известия о пропавших без вести.