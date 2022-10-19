Бывший депутат Верховной рады Илья Кива считает, что бунты, которые вскоре начнутся внутри страны из-за проблем с продовольствием и теплом, приведут к тому, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся покинуть пост главы государства.
"Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни", — написал он.
Ранее экс-парламентарий сообщил, что среди украинцев начинают расти протестные настроения, своё дело делают отсутствие света, тепла, воды, приходящие похоронки и массовые известия о пропавших без вести.
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