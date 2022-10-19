Юрист Князев: по решению суда Facebook* просто задолжает РФ ещё 65 млн рублей

Решения российских судов обязательны к исполнению, но взыскать 65 млн рублей с организации, чья деятельность в России признана экстремистской, будет очень затруднительно, пояснил Pravda. Ru адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

"У компании Meta* отсутствует представительство в России, поэтому решение российских судов придётся переводить в американскую юрисдикцию и в США же взыскивать", — предположил юрист.

По его словам, в нынешней международной ситуации это крайне затруднительной процесс. Но само решение о взыскании 65 млн рублей за заблокированную страницу, считает адвокат, стоит только приветствовать.

"Обычно за смерть человека миллион — полтора взыскивают", — напомнил Князев.

Судебная власть во всех странах является внутренней и независимой от других государств, отметил специалист, потому перспективы дела призрачны.

"Много раз решения наших судов не исполнялись, но и мы решения их судов не исполняем", — резюмировал адвокат.

Ранее стало известно, что Солнцевский суд Москвы по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова обязал социальную сеть Facebook*, которая заблокировала страницу спортсмена за фамилию, выплатить тому 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.