МакКарти: республиканцы сократят поддержку Киева в случае победы на выборах

Лидер меньшинства в палате представителей американского Конгресса Кевин МакКарти пообещал сократить поддержку Киева в случае победы республиканской партии на выборах.

В интервью Punchbowl News он отметил, что США столкнулись с серьёзным экономическим кризисом и рецессией. По его словам, действующий американский президент Джо Байден предпочитает концентрировать своё внимание на внешней политике, игнорируя внутренние проблемы.

Как пояснил МакКарти, республиканцы намерены уменьшить объёмы военной и финансовой помощи Украине. Он добавил, что глава этой страны Владимир Зеленский не должен рассчитывать на бесконечную поддержку со стороны Вашингтона.

"Украина сейчас не должна быть единственной проблемой", — считает политик.

Если США продолжат помогать киевскому режиму, то страну ждут дополнительные экономические трудности, заключил МакКарти.

Ранее член палаты представителей американского Конгресса Кэт Кэммак призвала принять закон, ограничивающий власть Байдена.