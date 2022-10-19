Лидер меньшинства в палате представителей американского Конгресса Кевин МакКарти пообещал сократить поддержку Киева в случае победы республиканской партии на выборах.
В интервью Punchbowl News он отметил, что США столкнулись с серьёзным экономическим кризисом и рецессией. По его словам, действующий американский президент Джо Байден предпочитает концентрировать своё внимание на внешней политике, игнорируя внутренние проблемы.
Как пояснил МакКарти, республиканцы намерены уменьшить объёмы военной и финансовой помощи Украине. Он добавил, что глава этой страны Владимир Зеленский не должен рассчитывать на бесконечную поддержку со стороны Вашингтона.
"Украина сейчас не должна быть единственной проблемой", — считает политик.
Если США продолжат помогать киевскому режиму, то страну ждут дополнительные экономические трудности, заключил МакКарти.
Ранее член палаты представителей американского Конгресса Кэт Кэммак призвала принять закон, ограничивающий власть Байдена.
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