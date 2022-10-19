Ищенко: Киев может ударить по московскому метро

Политолог Ростислав Ищенко считает, что украинские националисты будут продолжать диверсии в отношении России, вплоть до того, что они могут ударить по московскому метро.

"Украина ударит по всему, до чего сможет дотянуться. Будь то метро в Москве, трамвай во Владивостоке или корабль на Севморпути", — приводит его слова "Военное дело".

По словам политолога, со стороны Соединённых Штатов также можно ожидать провокаций, в частности, они могут подорвать уцелевшие газопроводы. Однако самой главной угрозой является ядерная провокация.

"Они об этом слишком много говорят, к этому явно готовы и, вероятно, собираются её организовать ещё до конца этого года", — подчеркнул он.

Ищенко заключил, что для США крайне важно обвинить Москву в применении ядерного оружия, что они и планируют сделать.