Политолог Ростислав Ищенко считает, что украинские националисты будут продолжать диверсии в отношении России, вплоть до того, что они могут ударить по московскому метро.
"Украина ударит по всему, до чего сможет дотянуться. Будь то метро в Москве, трамвай во Владивостоке или корабль на Севморпути", — приводит его слова "Военное дело".
По словам политолога, со стороны Соединённых Штатов также можно ожидать провокаций, в частности, они могут подорвать уцелевшие газопроводы. Однако самой главной угрозой является ядерная провокация.
"Они об этом слишком много говорят, к этому явно готовы и, вероятно, собираются её организовать ещё до конца этого года", — подчеркнул он.
Ищенко заключил, что для США крайне важно обвинить Москву в применении ядерного оружия, что они и планируют сделать.
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