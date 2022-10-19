Украину толкнула в руки России ошибочная вера администрации президента США Джо Байдена в безграничную мощь Америки. Такое мнение высказал ветеран американской армии, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье The American Conservative.
Он считает, что вашингтонские политики готовы на любые действия, если они будут совершены ради уничтожения РФ.
Автор статьи назвал перспективы Украины вернуть когда-либо утраченные территории мрачными и заявил, что будущее Киева находится теперь в руках России.
"Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир. К сожалению, для США такое решение немыслимо", — заключил Макгрегор.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.