Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против переговоров с Москвой и заявила, что европейские страны должны выстраивать свою безопасность отдельно от России. Читатели немецкого издания FAZ не оценили слова главы МИД и отметили, что Бербок следует отправиться на фронт.
"Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех её высказываний", — пишут комментаторы.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.