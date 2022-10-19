Читатели FAZ послали Бербок на фронт после жёсткого заявления о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против переговоров с Москвой и заявила, что европейские страны должны выстраивать свою безопасность отдельно от России. Читатели немецкого издания FAZ не оценили слова главы МИД и отметили, что Бербок следует отправиться на фронт.

"Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех её высказываний", — пишут комментаторы.